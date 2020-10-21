21 Ekim 2020 Çarşamba 11:48:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 11:48:00
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi
Kaynak: AA
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İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 16 Ekim'de özel bir hastaneye başvuran Harun Reşit Ç. (49), yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Çakır'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
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