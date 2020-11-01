Yürek burkan kare! Enkaz alanında göz yaşlarını tutamadı

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01 Kasım 2020 Pazar 15:17:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 15:18:00

İzmir depreminde arama kurtarma personeli gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: İHA

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İzmir depreminin üçüncü gününde arama kurtarma çalışmalarına katılan Tahsin Kaymak, çalışmaların devam ettiği sırada gözyaşlarını tutamadı. Kaymak, "Üç günün yorgunluğu yok. Buradaki son vatandaşımıza kadar canlı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de yorgunluğu hissetmiyoruz. Dayanabildiğimiz kadar, gücümüzün yettiği yere kadar ayakta kalıp çalışmaya devam ediyoruz. Enkaz altında kalan canlı bir vatandaşımıza ulaşamadık ama umutlarımız devam ediyor" dedi.

İzmir Seferihisar bölgesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan Tahsin Kaymak, son olarak Doğanlar Apartmanından çıkartılan 3 kişinin cesedinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’ndan acı haberler gelirken kurtarma çalışmalarına katılan çalışanlar da duygusal anlar yaşıyor. Türkiye Mağaracılık Federasyonu Kurtarma Ekibi’nden Tahsin Kaymak, son olarak Doğanlar Apartmanından çıkartılan 3 kişinin cesedinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Enkazda çalışan arkadaşlarından kısa bir süre ayrılarak bir köşeye oturan Kaymak’ın gördükleri, yorgunluğu adeta verilen psikolojik savaşı da gözler önüne serdi.

"EĞİTİM VERMEK İÇİN GÖREV ALDIK"

Duygularını ifade eden Tahsin Kaymak şunları ifade etti:

“Depremin ilk yaşandığı gün biz Türkiye Mağaracılık Federasyonu kurtarma ekipleri olarak ilk önce çadır kent kurulumundaki askerlere çadır kurma eğitimi vermek için görev aldık. Oradaki eğitim tamamlandıktan sonra Rıza Bey Apartmanına görevlendirildik. Rıza Bey Apartmanında bizim mağaracılık sistemine özel bir güvenlik hattı ortamı oluşturulması için çalışma yaptık. Daha sonra da Emrah Apartmanında çalıştık”

"SON VATANDAŞIMIZA KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Tahsin Kaymak sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğanlar Apartmanındaki son durum bir çok farklı ekip var. Her farklı ekip farklı katlara ulaşmaya çalışıyor. 3 günün yorgunluğu yok. Buradaki son vatandaşımıza kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu yüzden de yorgunluğu hissetmiyoruz. Dayanabildiğimiz kadar, gücümüzün yettiği yere kadar ayakta kalıp çalışmaya devam ediyoruz. Enkaz altında kalan canlı bir vatandaşımıza ulaşamadık ama umutlarımız devam ediyor."

Etiketler : İZMİR DEPREM TAHSİN KAYMAK
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