İtalya gemisi emsal olacak: Başvurun, izin verelim

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11 Ağustos 2022 Perşembe 09:50:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 09:51:00

İtalyanlar gibi başvurun izin verelim: Uluslararası arenada emsal olacak

Kaynak: Yeni Şafak

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir İtalyan gemisinin, Türkiye'nin 'Münhasır Ekonomik Bölge'sine girebilmek için Dışişleri'nden izin almak zorunda kaldığını açıklamıştı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre gemi Suudi Arabistan için veri kablosu döşeyecek. İzin başvurusu ise emsal olacak, “Türkiye gelen gemilere İtalyanlar gibi başvurun, izin verelim” diyecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir İtalyan gemisinin, Türkiye'nin 'Münhasır Ekonomik Bölge'sine girebilmek için Dışişleri'nden izin almak zorunda kaldığını açıklamıştı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre gemi Suudi Arabistan için veri kablosu döşeyecek. İzin başvurusu ise emsal olacak, "Türkiye gelen gemilere İtalyanlar gibi başvurun, izin verelim" diyecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın önceki gün anlattığı, İtalyan gemisinin Doğu Akdeniz'e Türkiye'den izin alarak girmesiyle ilgili detaylara Yeni Şafak ulaştı. Söz konusu İtalyan gemisi, Suudi Arabistan ve Yunanistan arasında yapılan 'Doğudan Akdeniz'e Veri Koridoru' anlaşması kapsamında kablolama üzerine çalışmalar yürütüyor. Bakan Hulusi Akar geminin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları için Türkiye'nin Münsahır Ekonomik Bölgesine (MEB) girdiğini, ancak fıkateynle çıkarıldığını söylemişti. Akar, geminin Dışişleri Bakanlığı'nın müsaadesi ile bölgeye alındığını ve bunun "devlet uygulaması" olduğunu vurgulamıştı.

ANLAMI BÜYÜK

Mili Savunma Bakanı Akar'ın durumu "devlet uygulaması" olarak nitelemesinin önemini kaynaklar şöyle açıkladı: "İtalyan gemisi bize başvurup izin alarak yetki sahamız olduğunu kabul etmiş oldular. Devlet uygulaması açısından bu çok önemli. Yarın başka bir ülke bir şey yapacağı zaman, İtalya Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu öyle izin verdik. Sen de başvur sana da izin verelim' diyeceğiz. Devlet uygulaması dediğimiz şey bu. Türkiye önemli bir başarıya imza attı."

LİBYA İLE 2019'DA İMZALANDI

Türkiye, tarihinin en büyük diplomatik ataklarından birini yaparak Libya ile Kasım 2019'da karşılıklı olarak deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. Anlaşmayla ilan edilen münhasır ekonomik bölgeyi (MEB) Türkiye Birleşmiş Milletler onayından da geçirmişti. Türkiye, söz konus MEB ile Doğu Akdeniz'deki sınırlarını ortaya koydu.

ARABİSTAN VE YUNANİSTAN'IN ANLAŞMASI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis geçen ay Atina'da buluştu ve Asya ile Avrupa arasında veri transferini sağlamasını hedefleyen denizaltı kablo bağlantı projesi 'Doğudan Akdeniz'e Veri Koridoru' için imza attı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye Birleşmiş Milletler MEB Muhammed bin Selman
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