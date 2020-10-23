23 Ekim 2020 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 11:30:00
İstanbul'da PKK'ya operasyon! Gözaltılar var
Kaynak: İHA
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İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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