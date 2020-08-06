06 Ağustos 2020 Perşembe 18:12:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 18:12:00
İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 6 gözaltı
Kaynak: TRT Haber
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor
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