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11 Ocak 2023 Çarşamba 07:53:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 07:53:00

Başakşehir'de kan donduran olay! Arsa tartışması yüzünden hamile yengesini öldürdü

Kaynak: IHA

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Başakşehir'de arsa meselesi yüzünden aralarında husumet olan abisinin evini basan şahıs, yanlışlıkla hamile yengesini silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden arkadaşının arabasıyla kaçan şahıs, tartıştığı arkadaşını da silahla öldürdü. Zanlı, saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Başakşehir'de arsa meselesi yüzünden aralarında husumet olan abisinin evini basan şahıs, yanlışlıkla hamile yengesini silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden arkadaşının arabasıyla kaçan şahıs, tartıştığı arkadaşını da silahla öldürdü. Zanlı, saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Narlı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, abisi ile arasında arsa satışı nedeniyle husumet bulunan Şahin T., gece geç saatlerde abisinin evinin önüne geldi ve önce havaya sonra da kapıya doğru bir kaç el ateş açtı. Bu sırada kapının arkasında bulunan hamile yengesi Sunay Taş (25), göğsünden ve karnından vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI DA ÖLDÜRDÜ

Yengesini vurduğunu fark eden Şahin T., kendisini aşağıda bekleyen arkadaşı Turgay Akyıldız'ın aracına binerek olay yerinde uzaklaştı. Araç içinde arkadaşıyla tartışma yaşayan şahıs, arkadaşı Akyıldızı da araç içinde vurarak öldürdü. Katil zanlısı, olay yerinden yaya olarak kaçıp bir evde saklandı. Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin T.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Etiketler : Arsa tartışması Başakşehir Narlı Sokak Yengesini vurdu
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