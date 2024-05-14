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14 Mayıs 2024 Salı 20:25:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 20:25:00

AK Parti kampının tarihleri netleşti

Kaynak: AA

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AK Parti'nin, genel merkez yöneticiler ile milletvekilleriyle beraber yapacağı kampın tarihi belli oldu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"7-8 Haziran'da Kızılcahamam'da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz'da genel merkez konferans salonunda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek, izlenecek yeni yol haritası belirlenecek."

Etiketler : ak parti kamp AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin
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