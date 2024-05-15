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15 Mayıs 2024 Çarşamba 07:04:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 07:04:00

Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor... Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA

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Ankara Üniversitesi, 139 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.


Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara Üniversitesinde istihdam edilmek üzere 92 hemşire, 15 sağlık teknikeri, 13 destek personeli, 12 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 büro personeli, 1 tekniker, 1 fizyoterapist, 1 diğer sağlık personeli ve 1 röntgen teknisyeni olmak üzere 139 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, başvurularını "https://personeldb.ankara.edu.tr" internet sitesinden 15-29 Mayıs tarihleri arasında yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan asıl ve yedeklerin listesi, https://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecek. Hemşire pozisyonu için asıl sayı kadar yedek, diğer pozisyonlar için ise 2 katı kadar yedek belirlenecek.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek, yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınacak.

Etiketler : ankara sözleşmeli personel resmi gazete
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