15 Mayıs 2024 Çarşamba 07:36:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 07:36:00
Engelleri birlikte aşıyorlar
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan ve doğuştan yüzde 90 görme engeli olan Neslihan (59) ve Enver Bayram (57) çifti, Malatya Valiliğinin 1993'te Engelliler Haftası'nda düzenlediği etkinlikte tanışarak hayatlarını birleştirdi.
Evlendikten sonra 1997'de Mersin'e taşınan Bayram çifti, uzun süre sokakta ve bazı derneklerde müzisyenlik yaptı. Şarkı söyleyerek her anlarını bir arada geçiren çift, çeyrek asrı aşkın süredir birbirine destek veriyor.