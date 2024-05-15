Pazar tezgahında öğrenciler var

Toplum Gönüllüleri Vakfı üyeleri ve Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, "Bana Yeniden Projesi" kapsamında, depremzede öğrencilere Kurban Bayramı'nda yardımda bulunmak için çalışma başlattı.

Bağışçılardan toplanan elbise ve eşyaları, üniversite bahçesinde satışa sunan üye ve öğrenciler, depremzede çocuklar için tezgah başına geçti. Elde dilen gelirle 350 öğrenciye ayakkabı ve elbise alınacak.