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Emekli kütüphanecinin evi kütüphane oldu
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15 Mayıs 2024 Çarşamba 07:37:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 07:37:00

Emekli kütüphanecinin evi kütüphane oldu

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Lisedeyken kendisine kitap vermeyen kütüphane görevlisine kızarak üniversitede kütüphanecilik bölümünü okuyan Selahattin Öztürk, 38 yılda biriktirdiği 20 bin kitap ve dergiyle Yozgat'taki babaevini kütüphaneye dönüştürdü.

Yozgat'a taşındıktan sonra ilk işinin kitaplar için raf yaptırmak olduğunu belirten 60 yaşındaki emekli kütüphaneci Öztürk, kitapları yerleştirmenin 5 ay sürdüğünü söyledi.

Etiketler : kütüphane kitap yozgat
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