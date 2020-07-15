İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaret
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Beraberindekilerle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası kısmında bulunan anıta gelen Yerlikaya, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın okuduğu Kuran-ı Kerim'i dinledi ve yapılan duaya eşlik etti. Yerlikaya 15 Temmuz gecesi şehit olanların isimlerinin yazılı olduğu duvarın önünde dua ettikten sonra anıttan ayrıldı.
- Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bıraktı
- Antalya'da arkadaşını öldürüp, yardım çağırdı
- Barolara ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
- Bakan Karaismailoğlu'ndan ilk yerli ve milli uydu açıklaması
- Gözaltın alınan HDPKK'lı belediye başkanı tutuklandı