İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Beraberindekilerle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası kısmında bulunan anıta gelen Yerlikaya, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın okuduğu Kuran-ı Kerim'i dinledi ve yapılan duaya eşlik etti. Yerlikaya 15 Temmuz gecesi şehit olanların isimlerinin yazılı olduğu duvarın önünde dua ettikten sonra anıttan ayrıldı.

