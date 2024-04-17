İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarında kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 18 şüpheli yakalandı.
17 Nisan 2024 Çarşamba 08:12:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 08:12:00
İstanbul merkezli 5 ilde "SİBERGÖZ-31" operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarında kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 18 şüpheli yakalandı.
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