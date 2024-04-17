VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
İran'a yeni yaptırımlar yolda!
"Orduda siyaset yasağı delindi" iddiasına yalanlama!
Suriye sınırında terörist yakalandı!
İşgalci İsrail Filistinlilerin evlerini yıkıyor!
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza!
17 Nisan 2024 Çarşamba 08:12:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 08:12:00

İstanbul merkezli 5 ilde "SİBERGÖZ-31" operasyonu

ABONE OL

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarında kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarında kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 18 şüpheli yakalandı.

Etiketler : istanbul sibergöz operasyon
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX