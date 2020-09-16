İstanbul merkezli 34 ilde operasyon!
FETÖ'ye yönelik operasyonlara ilişkin son dakika haberi geldi. İstanbul merkezli 34 ilde gerçekleştirilen operasyonda 106 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik 34 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 82'si muvazzaf asker olmak üzere 132 şüpheliden 106'sı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün çeşitli yapılanmalarında yer aldıkları iddiasıyla 82'si muvazzaf, 50'si TSK'den ihraç ve emekli olmak üzere 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Söz konusu operasyonlarda şüphelilerden 106’sı gözaltına alındı. Diğer 26 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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