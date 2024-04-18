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18 Nisan 2024 Perşembe 21:07:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 21:07:00

İstanbul Havalimanı'na iki ödül! Dünyada ilk 10'a girdi

Kaynak: AA

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Dünyanın en iyi 10 havalimanı arasına giren İstanbul Havalimanı Skytax tarafından 2 ödüle layık görüldü.

İstanbul Havalimanı, havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından düzenlenen "Dünya Havalimanları Ödülleri 2024"te dünyanın en iyi 10 havalimanından biri seçilirken, "Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödüllerine de layık görüldü.

Havalimanı İşletmecisi, İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Skytrax 2024 Dünya Havalimanı Ödülleri'nde İGA İstanbul Havalimanı olarak zirvede olmaya devam ediyoruz. 'Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri, Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı' projelerimizle yatırımlar yaparak, sadece bugünün değil, yarının da dünyanın küresel buluşma merkezi olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu başarı yolculuğunda bizlere eşlik eden misafirlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Frankfurt'ta düzenlenen törende İGA adına ödülleri, Terminal Operasyonları Direktörü Fatih Mere ile Müşteri Deneyimi Müdürü Abdulkadir Demirtaş aldı.

Etiketler : İGA İstanbul Havalimanı Ödül
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