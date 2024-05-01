Özel ile İmamoğlu'ndan 1 Mayıs oyunu! Sokağa çağırdıkları insanları bırakıp firar ettiler
Kaynak: Star.com.tr
Cumhuriyet Halk Partisi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yeni bir provokasyona imza attı. Tüm örgütlere mesaj atarak Taksim'e yürüyeceklerini ilan eden Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu Bozdoğan Kemerine kadar dahi yürümeden meydanı terk ettiler.
1 Mayıs, yine CHP ve bazı sol örgütlerin ortaklaşa provokasyonuna sahne oldu.
CHP, Saraçhane'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini ilan ederek birçok örgüte mesaj attı. Sabahın saat 7'sinden itibaren toplanmaya başlayan kalabalık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı provokasyon sonrası polise saldırdı.
TAKSİM'E KADAR YÜRÜYECEĞİZ DEDİLER, YÜRÜMEDEN MEYDANDAN AYRILDILAR
CHP lideri Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu, sendikalarla beraber saat 10.00'da Saraçhane'ye geldi. Özel burada yaptığı açıklamada "Sendikalı sendikasız bütün işçileri Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak kucaklıyoruz ve selamlıyoruz ve onlara diyoruz ki: bayramınız kutlu olsun. bayramların bayram gibi kutlanacağı günler yakındır. Taksim bugün özgürleşmezse yarın özgürleşir. Eninde sonunda Taksim emeğindir emekçilerindir. Taksim'e özgürlük talebinin arkasındayız. Bütün örgütümüz olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkasındayız." dedi.
Özel'in ve İmamoğlu'nun beraberindeki sendikalarla birlikte Saraçhane'den polisin kapattığı Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümesi bekleniyordu ancak yaklaşık bir saat boyunca Saraçhane'de bulunan Özel, alandan ayrıldı.
Sözcü TV DİSK'in bütün ısrarına rağmen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve diğer yetkililer Saraçhane Meydanından ayrılması anlarını verirken şu bilgiler aktarıldı:
Normalde Saraçhane için hem DİSK'in hem de CHP'nin çağrısı vardı. Buradan sonra Taksim'e bir yürüyüş denenecekti. DİSK yürüyüşü denemekte ısrarlı. CHP'nin şu anki kararı yürümemek yönünde.
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