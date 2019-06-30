30 Haziran 2019 12:32 | Pazar
İstanbul Emniyeti'nden 'taciz iddiaları'na yalanlama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, herhangi fiziki temas, taciz ya da tecavüz olayının bulunmadığını bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun, 12 yaşındaki bir başka çocuğa camdan 'Gel gel.' diye seslendiği belirtildi.
Açıklamada, olayda, "herhangi bir fiziki temas, taciz, tecavüz olayı yok." ifadesi kullanıldı.
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- İstanbul Emniyeti'nden 'taciz iddiaları'na yalanlama
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