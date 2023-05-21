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21 Mayıs 2023 Pazar 17:52:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 17:52:00

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarıldı

Kaynak: AA

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Romanya'dan Lübnan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarılarak, Ahırkapı'ya demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Romanya'dan Lübnan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Çengelköy önlerinde makine arızası yapan 'Beauty Queen' isimli 126 metre boyundaki tanker, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve 'Kurtarma-7' römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'nda demirletildi" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : İstanbul Boğazı Gemi İstanbul
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