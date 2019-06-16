İsmail Küçükkaya, Tarihi Buluşma’nın merak edilenlerini anlattı (Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayın izle)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine bir hafta kala, sadece İstanbul halkı değil, bütün Türkiye nefesini tuttu. Cumhur İttifakı adına yarışan AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adına yarışan CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, bu akşam saat 21.00’de İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde Tarihi Buluşma programında bir araya gelecek.

ORTAK 18-20 SORU, AYRI AYRI 3’ER SORU

Tarihi Buluşma programının moderatörü İsmail Küçükkaya, gerçekleştirilecek tartışmaya dair merak edilenleri anlattı. Küçükkaya, her iki adaya da soracağı 18-20 adet soru hazırladığını, ayrıca her iki adaya ayrı ayrı soracağı 3’er soru belirlediğini söyledi.

HALKIN MERAK ETTİĞİ SORULAR

Konunun seçim ve İstanbul ile çerçevelendiğini ifade eden İsmail Küçükkaya, “Sadece benim değil halkın merak ettiği, cevap aradığı soruları hazırladım.” diye konuştu.

HER SORUYA 3 DAKİKA

Eline bir kronometre bulunacağının altını çizen İsmail Küçükkaya, “Her soruya 3 dakikalık cevap hakkı tanıyacağım. Bir sorun beklemiyorum.” dedi.

TARAFLAR BİRBİRİNİN SÖZÜNÜ KESMEYECEK

Tarihi Buluşma programının akışının ve cevap sürelerinin bozulmaması için her iki adaya da birbirlerine müdahale etmemelerini söylediğini ifade eden İsmail Küçükkaya, “Bu programda inisiyatif kesinlikle bende olacak. Tarafların birbirlerinin sözlerini kesmesine izin vermeyeceğim.” sözlerini kullandı.

STÜDYODA BİRER DANIŞMAN VE SADECE TÜRK BAYRAĞI OLACAK

Tarihi Buluşma programının gerçekleştirileceği stüdyoda Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun birer danışmanı da olacağını söyleyen İsmail Küçükkaya, parti bayrakları veya amblemleri yerine sadece Türk bayrağının görüleceğini ifade etti.

DİLEYEN KANAL YAYIMLAYACAK, BÜTÜN TÜRKİYE İZLEYECEK

Tarihi Buluşma programını dileyen televizyon kanalı, internet sitesi ve radyonun yayımlayabileceğini ve programın pek çok açıdan önemli olduğunun altını çizen Küçükkaya, “Bütün Türkiye izleyecek, bütün kanallarda yayımlanacak. Sanırım pek çok açıdan ilkleri yaşayacağız. Demokrasi kazanacak.” diye konuştu.



