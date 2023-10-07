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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri 1'i çocuk 5 Filistinliyi öldürdü
07 Ekim 2023 Cumartesi 22:08:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 22:08:00

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri 1'i çocuk 5 Filistinliyi öldürdü

Kaynak: AA

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açtığı biri çocuk, 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbedeler yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah, El Halil, Eriha, Kalkilya ve Selfit kentlerinde 5 Filistinlinin, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında 13 yaşında Ahmed Abdunnasır er-Rabi isimli bir çocuğun da olduğu kaydedildi.

Filistin Kızılayı ise ekiplerinin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaralanan 92 kişiye müdahale ettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun olaylarda Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı ifade edildi.

Etiketler : israil batı şeria can kaybı
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