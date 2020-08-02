02 Ağustos 2020 Pazar 15:04:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 15:15:00
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/1UxYLs7jMS
- Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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