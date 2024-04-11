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11 Nisan 2024 Perşembe 13:43:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 13:43:00

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanılarak, şu bilgiye yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi daha düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi."

Etiketler : msb terör örgütü operasyon
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