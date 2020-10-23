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23 Ekim 2020 Cuma 21:43:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 21:43:00

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer yerildi:

"Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

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