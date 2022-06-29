'Alpin' göreve hazırlanıyor

Titra Teknoloji Genel Müdürü Davut Yılmaz, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ATO Congresium'daki SEDEC etkinliğinde, AA muhabirine Alpin insansız helikopter projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, insanlı bir helikopterde kendileri için gerekli olmayan kısımları çıkardıklarını, yazılım ve sistemlerini ekleyerek aracı insansıza çevirdiklerini söyledi.

Bu dönüşümü daha stratejik hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, daha büyük ya da daha küçük helikopterleri de dönüştürme imkanına sahip olduklarını ifade etti. Yılmaz, "Bir helikopteri sıfırdan yapmaktan çok daha hızlı, verimli ve maliyet etkin bir çözüm. Bu ihtiyaçla yola çıktık. Yerlilik oranını neredeyse her gün artırarak bugünlere geldik. Menzilini, taşıma kapasitesini, faydalı yük opsiyonlarını artırdık. Her geçen gün çok daha güçlenen, yerlilik payı çok daha artan bir Alpin var." dedi.

Yılmaz, öncelikli kullanım hedeflerinin askeri veya sivil lojistik olduğunu belirterek, Alpin'i keşif, gözetleme, istihbari amaçlarla da kullanmayı planladıklarını bildirdi.

Askerin yükünü taşıyacak

Alpin'in geçen yıl yaşanan orman yangınlarında Manavgat ve Çanakkale'de uçuşlar gerçekleştirdiğini aktaran Yılmaz, "Bu sivil bir görevdi. Bu sene askeri görevler için hazırlıyoruz. Çok yakında askeri anlamda bir planlamamız var, sürecimiz başlayacak. Doğu bölgesinde askeri nakliye, lojistik anlamında bir göreve başlayacağız gibi görünüyor. Envantere girmesi bize bağlı bir hedef değil. Çünkü bu işin farklı paydaşları var. O yüzden takvim vermem mümkün değil. Hedefimiz bu yıl içerisinde envantere girmesi. Paydaşlar, Savunma Sanayii Başkanlığımız ve ilgili kuvvet birimlerimizin takvimi ve oluru doğrultusunda olacaktır." diye konuştu.

- "2023'te birçok ülkede görülecek"

Yılmaz, iki Avrupa ve NATO ülkesinden testler ve ihalelerine katılmak için davet aldıklarını, ağustos ayında demo uçuşlarına başlayacaklarını bildirdi.

Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden de çok ciddi talep olduğunu ifade eden Yılmaz, özellikle önümüzdeki yıl Alpin'i dünyanın birçok noktasında görmenin mümkün olacağını söyledi.

Yılmaz, Alpin'i sürü şeklinde kullanmayı düşünmediklerine, ancak sürü sistemini Alpin'le entegre şekilde değerlendirmeyi planladıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üzerinde çalıştığımız belli başlı konular, başka projeler var İHA'larla ilgili. Bunların temelinde de sürü sistemleri var. Bunları Alpin'e entegre edip kullanmayı planlıyoruz.

Askeri ve sivil lojistik önceliğinin ötesinde, taşıma kapasitesi çok yüksek olduğu için özellikle bir takım füze, roket gibi sistemleri entegre etmeyi ve kullanmayı hedefliyoruz. Alpin tarafında bu da ikinci önceliğimiz. Bunun farklı varyasyonları da olacaktır. Sadece silah, mühimmat gibi sistemler değil, faklı taşıma opsiyonları, sistemleri, faydalı yükler olacaktır. Gerek bir takım ağır yüklü sensörlerin olduğu kompleks sistemler gerekse istihbari sistemler, sivil amaçlı diğer sistemler olacak. Bunların çoğunu planladık, bazılarının testini de yaptık. 2023'te Alpin'in çok farklı işler yaptığını göreceksiniz."

- 2023'te silah kuşanacak

Yılmaz, Alpin'in bulut altı uçabildiği için belli konularda sabit kanatlı İHA'lara göre avantajları bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Alpin'in taşıma kapasitesinin yüksek olmasını kullanmak istiyoruz. Klasik makineli tüfek gibi silahları entegre etmeyi düşünmüyoruz. Oradaki yaklaşımımız biraz daha farklı. Belki farklı tipte ağır silahları entegre etmeyi düşünebiliriz ama silah tarafında önceliğimiz füze veya roket gibi silahlar. 2023 yılı içinde gerçekleşecek. Bu yıl ki önceliğimiz askeri lojistik. Bunu yaparsak bu işi yapan dünyadaki ilk şirket olacağız, ordumuz da ilk ordu olacak."