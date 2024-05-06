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06 Mayıs 2024 Pazartesi 08:43:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 08:43:00

19 ilde Sibergöz-38 operasyonları: 51 kişi yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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19 ilde dolandırıcılara düzenlenen Sibergöz-38 operasyonlarında 51 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve kredi kartına el konuldu.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şırnak merkezli düzenlenen operasyonlarda 32, Manisa merkezli 13, Siirt merkezli 3, Diyarbakır merkezli operasyonlarda yine 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre şüphelilerin banka hesaplarında 62 milyon Türk lirası hareketlilik olduğu tespit edildi.

Bu kişilerin sosyal medya platformları üzerinden vatandaşların kişisel verilerini elde edip, FETÖ terör örgütüne isimlerinin karıştığını söyleyerek tehdit ettikleri ifade edildi.

Ayrıca sahte araç ilanı, kiralık villa ve yüksek kazançlı yatırım vaadiyle yine vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladıkları da belirlendi.

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve kredi kartına el konuldu.

Etiketler : operasyon dolandırıcılık sosyal medya tehdit
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