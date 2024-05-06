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06 Mayıs 2024 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 09:00:00

Öğretmen adaylarının gözü Kabine Toplantısı'nda! Atama sayısı belli olacak

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Başkan Erdoğan, bugün Beştepe'deki Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda ekonomideki son durumun yanı sıra öğretmen atamaları ile Gazze'deki ateşkes çabalarının ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak kabinenin gündemi yoğun. Enflasyonla mücadele, öğretmen atamaları takvimi ve Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararı ele alınacak.

KONTENJAN BELİRLENECEK

Atama bekleyen öğretmen adaylarının gözü bugün kabineden çıkacak kararlarda olacak. Öğretmen atamalarının görüşüleceği toplantıda atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları ile ilgili değerlendirme yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Tekin bugünü işaret ederek branş ve kontenjan sayısının belli olacağını duyurmuştu.

İSRAİL'E BASKI ARTACAK

Gazze'deki soykırımı durdurmak için Türkiye'nin attığı adımlar da toplantının bir diğer önemli maddesi olacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ndeki diplomatik temasları ile İsrail'le ticaretin kesilmesi görüşülecek. Beştepe'deki zirvede, İsrail'i ateşkese zorlamak için alınacak yeni kararlar ile soykırım davasına müdahillik konusu değerlendirilecek.

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki güncel gelişmeler de masada olacak. Enflasyon oranının düşürülmesi için gerekli tedbirler toplantıda ele alınacak. Dar gelirli ve emekliler için atılacak adımlar değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca Irak'la yapılan anlaşma kapmasında terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili son durum da kabinenin gündeminde olacak.

Etiketler : kabine toplantısı recep tayyip erdoğan öğretmen atama
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