İmzalar atıldı, Türk Dünyası Noterler Birliği kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Dünyası Noterler Birliği Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı'nın imza törenine katıldı. İmzalanan mutabakat metninin Türk devletleri vatandaşları açısından çok önemli kolaylıklar sağlayacağının altını çizen Tunç, "Türk Dünyası Noterler Birliği kurulduktan sonra Birliğe üye Türk devletlerinin birinde yapılan noterlik işlemi, oluşturulacak entegrasyonla kendi ülkesinde yapılmış gibi hukuki sonuca imkan sağlayacaktır. Böylece Türk devletlerinden birinde düzenlenen bir vekâletname, aynı anda diğer üye ülkede de işlem görebilecek. Yurt dışı temsilciliklerinden vekâletname aslı göndermeye artık gerek kalmayacaktır. Türk Dünyası Noterler Birliğinin kurulmasıyla ülkemiz ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan Devletleri arasında karşılıklı mesleki işbirliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanacaktır. Ayrıca katılımcı ülkeler arasında gerçekleştirilecek istişareler, toplantılar, sempozyumlar, çalıştaylar, seminerler ve çalışma ziyaretleri ile noterlik mesleğinin gelişimine büyük katkı sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

Terör örgütleri ile hukuki mücadelenin en etkili ve önemli ayağının adli yardımlaşma olduğunu belirten Tunç, "Suçluların iadesine ilişkin taleplerimiz konusunda Türk Dünyası ülkeleri başta olmak üzere dünyadan hassasiyet ve samimiyetle davranılmasını bekliyoruz. İstisnai sayılabilecek bazı ülkelerin dostane ve yapıcı yaklaşımlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Fakat söz konusu istisnalar dışında genel olarak tüm dünya iade taleplerimiz konusunda üzülerek söylüyorum başarılı bir sınav vermemiştir. Tüm dünyayı bu çifte standardı sonlandırmaya davet ediyorum" diye konuştu.