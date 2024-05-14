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14 Mayıs 2024 Salı 22:46:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 22:46:00

Mardin'de devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Mardin'de tankerin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Şivan D. yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker, kırsal Balaban Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen tankerden sızan akaryakıtın alev alması ihtimaline karşı itfaiye ekiplerince bölgede önlem alındı.

Etiketler : mardin kaza can kaybı nüsaybin
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