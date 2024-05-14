VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hizbullah'tan İşgalci İsrail'e saldırı
Mardin'de devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti
İmzalar atıldı! Türk Devletleri Teşkilatı ile Macaristan arasında 'Ortak Çalışma Planı'
Özde değil sözde ifade özgürlüğü! Fransa'da Filistin'i destekleyen 5 öğrenci tutuklandı
Güneş'te büyük bir patlama daha meydana geldi
Mısır: Gazze'deki insani krizin tek sorumlusu İsrail'dir
14 Mayıs 2024 Salı 22:10:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 22:10:00

Güneş'te büyük bir patlama daha meydana geldi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

NASA, Güneş'te devasa bir patlama daha meydana geldiğini duyurdu.

ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyindeki şiddetli bir jeomanyetik fırtınayı tespit etti.

Güneş'teki patlamalar sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın kaynağının "Bölge 3664" olarak adlandırılan "büyük, karmaşık bir güneş lekesi kümesi" olduğu belirlendi.

Muhtemel etkileri konusunda uyarı yapıldı

NOAA'nın açıklamasında, Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekilerek, "yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği" ve yörüngelerdeki uydularda "sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının" yaşanabileceği kaydedildi.

Söz konusu fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği kaydedildi.

GÜNEŞ'TEKİ O PATLAMA

NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı.

10 MAYIS'TA DA PATLAMA OLMUŞTU

Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana gelmişti.

NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" yaşanabileceğini açıklamıştı.

ABD'nin Alabama ve Kuzey California eyaletlerinde söz konusu fırtınadan kaynaklı kutup ışıklarının gözlenebileceğini belirten bilim insanları, 2005'te Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli jeomanyetik fırtınayı hatırlatarak, bunların nadir görüldüğünü vurgulamıştı.

NASA duyurmuştu: İşte Güneş'te meydana gelen patlamanın fotoğrafı!

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) ortaya çıktı. Kuzey Işıkları, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeden izlenmişti.

GÜNEŞ PATLAMALARI

Güneş patlaması, Güneş'in atmosferinde gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen genel bir isim.

Patlama sonucunda binlerce atom bombasından daha yüksek bir enerji ortaya çıkıyor ve milyarlarca megaton gücündeki patlama nedeniyle uzaya ve doğal olarak dünyaya da radyasyon yayılıyor. Bu patlamalar genellikle kısa dalga radyo iletişimi etkiliyor.

Güneşten yayılan ve 2-3 günde yere ulaşan bu yoğun radyasyonun insanları etkilemesine Dünya'nın manyetik alanı engel oluyor.

Güneş patlaması Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakanlıktan açıklama

Güneşte özellikle 2025 yılında yoğunlaşan patlamalar bekleniyordu. Bu tahminler değiştirildi ve "2024'te beklenmeye" başlandı.

Her 11 yılda en büyük boyuta ulaşan patlamaların çok şiddetli olabileceği ifade ediliyor.

Bunun gerçekleşmesi durumunda ise dünyada elektrik hatlarının etkilenebileceğini, iletişimin kesilebileceği, bankacılık işlemlerinin durabileceği hatta elektrikli araçların hareket edemeyebileceği gibi komplo teorileri konuşuluyor.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliwer Dowden'ın da olası bir enerji kesintisine karşı vatandaşlarını pilli radyo ve mum stoklamaya çağırması, bu teorileri kuvvetlendirdi.

2017'den beri en büyük güneş patlaması ise 13 Aralık'ta gözlendi ve havayolunda iletişimde aksaklıklar yaşandığına ilişkin dünyanın çeşitli bölgelerinden bildirimler yapıldı.

Etiketler : güneş patlama nasa
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
Okan Sayar kalplere dokunacak

Okan Sayar kalplere dokunacak
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA
Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum
Mega Fight Arena yeniden

Mega Fight Arena yeniden
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti
Muça'dan yaza özel yeni şarkı

Muça'dan yaza özel yeni şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX