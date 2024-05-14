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Mısır: Gazze'deki insani krizin tek sorumlusu İsrail'dir
14 Mayıs 2024 Salı 22:04:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 22:04:00

Mısır: Gazze'deki insani krizin tek sorumlusu İsrail'dir

Kaynak: AA

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Mısır, İsrail'in "Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak Gazze Şeridi'nde insani felakete neden olmaktan Kahire yönetimini sorumlu tutmasına" tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Samih Şukri, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın söz konusu iddialarına cevap verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını talep eden ve Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizden Mısır'ı sorumlu tutan" açıklamalarına cevaben Şukri, şu ifadeleri kullandı:

"Mısır, İsrail'in gerçekleri çarpıtma ve İsrail tarafına düşen sorumluluktan kaçma politikasını kesin bir şekilde kınıyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin halihazırda karşı karşıya kaldıkları insani krizin tek sorumlusu İsrail'dir. İsrail'in Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı benzeri görülmemiş insani krizden Mısır'ı sorumlu tutmaya yönelik umutsuz girişimlerini güçlü şekilde kınıyoruz."

Şukri, İsrail'in Refah Kapısı'nın Filistin tarafında kalan kısmını kontrol altına almasının ve sınır kapısı çevresine yönelik saldırılarının, yardım görevlileri ile yardım tırlarının şoförlerinin hayatını tehlikeye attığına dikkati çekerek, bu durumun "sınır kapısından yardım girişinin yapılmamasının temel sebebi" olduğunu belirtti.

İşgalci İsrail, Refah sınırının kapalı olmasında Mısır'ı suçladı

İSRAİL'E "İŞGALCİ GÜÇ OLARAK YASAL SORUMLULUĞU ÜSTLENME" ÇAĞRISI

Mısırlı Bakan, "İsrail'e kontrolü altındaki kara geçişlerinden yardımların ulaştırılmasına izin vererek işgalci güç olarak yasal sorumluluğunu üstlenme" çağrısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefonda görüştüğünü ve "Mısır'ı Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmaya ikna etme" konusunu ele aldığını söylemişti.

Katz, "Dünya, insani durumun sorumluluğunu İsrail'e yüklüyor ancak Gazze'deki insani krizi önlemenin anahtarı artık Mısırlı dostlarımızın elinde." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ı işgal etmişti. İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandığı belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Etiketler : israil mısır filistin gazze
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