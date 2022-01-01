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01 Ocak 2022 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 20:00:00

İmeceyle güzelleşti her yer

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Rize'de Fındıklı Belediyesi yenileme çalışmalarının hızlanması için sosyal medyadan çağrı yaptı. Harekete geçen vatandaşlar çimento harcı yaptı, parke taşı döşedi, mıcır serdi. Ustalığı olmayanlar da elden ele taş vererek çalışmaya katıldı.

SABAH ERKENDEN İŞE KOYULDULAR

Rize Fındıklı'daki Hatice Halim Şahinler Sokak'ta, belediye tarafından yenileme çalışması başlatıldı. 350 metrelik sokağın kısa sürede yenilenmesi için belediye sosyal medyadan çağrı yaparak halktan destek istedi. Vatandaşlar, sokağın yenilenmesi çalışmalarına katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya gelen vatandaşlar, imece usulü çimento harcı hazırladı.

TÜRKÜ SÖYLEYİP, HORON OYNADILAR

Kadın erkek, yaşlı genç, herkesin el ele verdiği çalışmada kimi parke taşı döşedi, kimi mıcır serdi, ustalığı olmayanlar ise yan yana dizilip elden ele taş vererek çalışmaya katıldı. Vatandaşlar, bir yandan da tulum eşliğinde türküler söyleyip horonlar oynadı ve alkışlarla tempo tuttu. Molada ise evlerden getirilen yemekler çalışanlara ikram edildi.

150 KİŞİ EMEK VERDİ

İmece usulü çalışmanın yörede 'meci' olarak bilindiğini anlatan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, "Fındıklı'da meci çağrılarımız hep devam ediyor. Biz sadece malzemeleri sağladık, gerisi onların el emeği. Sabahın erken saatlerinden itibaren 150'ye yakın kişi burada toplandı" dedi.

Etiketler : rize fındıklı belediyesi imece
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