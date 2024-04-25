İkizlerin gurur tablosu

BENZERİ OLMAYAN BİR BAŞARI



Bireysel sporlarda özel sporcularımızın uluslararası başarılarına bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ'da yaşayan 2004 doğumlu otizmli ikiz kardeşler Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül, Polonya'da düzenlenen Virtüs Zihinsel Engelliler Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

DÜNYANIN EN İYİLERİ OLDULAR



Mart ayında Polonya'da düzenlenen yarışmalarda Aliye Zeynep Bingül dört Avrupa ikinciliği bir Dünya ikinciliği, üç Dünya üçüncülüğü olmak üzere toplam sekiz madalyayı Türkiye'ye kazandırarak rekor kırdı. İkiz kardeşlerden Muhsin Murat Bingül ise aynı yarışmada bir Dünya üçüncülüğü bir Avrupa üçüncülüğü kazandı.