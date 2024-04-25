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İkizlerin gurur tablosu
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25 Nisan 2024 Perşembe 07:45:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 07:45:00

İkizlerin gurur tablosu

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Otizmli ikizler Aliye Zeynep ve Muhsin Murat, Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda tarih yazdılar. Polonya'da düzenlenen yarışmalarda Aliye 8 madalya, Muhsin de iki madalya ile adlarını tüm dünyaya duyurdu.

BENZERİ OLMAYAN BİR BAŞARI

Bireysel sporlarda özel sporcularımızın uluslararası başarılarına bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ'da yaşayan 2004 doğumlu otizmli ikiz kardeşler Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül, Polonya'da düzenlenen Virtüs Zihinsel Engelliler Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

DÜNYANIN EN İYİLERİ OLDULAR

Mart ayında Polonya'da düzenlenen yarışmalarda Aliye Zeynep Bingül dört Avrupa ikinciliği bir Dünya ikinciliği, üç Dünya üçüncülüğü olmak üzere toplam sekiz madalyayı Türkiye'ye kazandırarak rekor kırdı. İkiz kardeşlerden Muhsin Murat Bingül ise aynı yarışmada bir Dünya üçüncülüğü bir Avrupa üçüncülüğü kazandı.

Etiketler : otizmli ikiz polonya kayak şampiyonası aliye zeynep bingül muhsin murat bingül
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