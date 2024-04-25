İkizlerin gurur tablosu
Otizmli ikizler Aliye Zeynep ve Muhsin Murat, Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda tarih yazdılar. Polonya'da düzenlenen yarışmalarda Aliye 8 madalya, Muhsin de iki madalya ile adlarını tüm dünyaya duyurdu.
BENZERİ OLMAYAN BİR BAŞARI
Bireysel sporlarda özel sporcularımızın uluslararası başarılarına bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ'da yaşayan 2004 doğumlu otizmli ikiz kardeşler Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül, Polonya'da düzenlenen Virtüs Zihinsel Engelliler Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.
DÜNYANIN EN İYİLERİ OLDULAR
Mart ayında Polonya'da düzenlenen yarışmalarda Aliye Zeynep Bingül dört Avrupa ikinciliği bir Dünya ikinciliği, üç Dünya üçüncülüğü olmak üzere toplam sekiz madalyayı Türkiye'ye kazandırarak rekor kırdı. İkiz kardeşlerden Muhsin Murat Bingül ise aynı yarışmada bir Dünya üçüncülüğü bir Avrupa üçüncülüğü kazandı.
- Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
- Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü yapıldı
- 7 ilde DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı
- İkizlerin gurur tablosu
- Eski bakanın evinde cansız bedeni bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
- Kazakistan ile İngiltere arasında stratejik ortaklık ve iş birliği anlaşması imzalandı