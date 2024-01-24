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İkiz mutluluk
24 Ocak 2024 Çarşamba 07:08:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 07:08:00

İkiz mutluluk

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Anne karnında aynı damarları paylaşan ikizler operasyonla sağlığına kavuştu.

Antalya'da Sema Oğul'un hamileliğinin 23. haftasında yapılan kontrolde, kız bebeklerine ikizden ikize transfüzyon sendromu tanısı konuldu. Tek yumurta ikizlerinin anne karnında aynı damarları paylaştığı tespit edildi.

Hamileliği sonlanma tehlikesi yaşayan Oğul, bunun üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Anne karnında aynı damarları paylaşan ikiz bebekler, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan operasyonla hayata tutundu.

Etiketler : ikiz anne bebek
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