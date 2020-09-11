İçişleri Bakanlığı açıkladı... 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Van-Çatak ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım -10 Norduz operasyonu kapsamında; Van-Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonun ardından bölgede yürütülen arama/tarama faaliyetleri sırasında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmada 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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