İçişleri Bakanlığı: 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu, ocak ayından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 112’ye yükseldi" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının PKK mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, örgüte 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı tespit edilen 2 kişi, Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısı 112’ye yükseldi