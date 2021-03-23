Bakan Soylu'dan terörle mücadele açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri çerçevesindeki etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Terörle mücadelede hava tahmini konusunda meteorolojinin önemine dikkati çeken Soylu, birçok alanda dünyayla rekabet etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Soylu, bir taraftan da düzensiz göçten afete ve aynı zamanda terörle mücadeleye, tüm güvenlik meselelerine kadar uğraş içerisinde olduklarını dile getiren Soylu, "Terörle mücadele konusunda meteorolojinin bize sunduğu imkanlar inanınız terörle mücadeleyi yapan kahraman arkadaşlarımız kadar kıymettardır, yol göstericidir ve aynı zamanda da iyi bir rehberlik ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Her hafta pazartesi günleri toplantı yaptıklarını, en önemli slaytlarından birinin bir sonraki haftanın hava tahminleri olduğuna değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Bilmelisiniz ki tüm operasyonlarımızı buna göre belirleriz. Özellikle sadece bizim ofansif yaptığımız meseleler değil, aynı zamanda terör örgütlerinin harekat kabiliyetlerinin ne zaman olup olmayacağını da hava tahminlerine göre belirliyoruz. Meteoroloji bizim için bu mücadeleyi gerçekleştiren her bir evladımız için farklı bir katkı daha sunmuştur. Hakkari'nin merkezi ve Ağrı'nın merkezindeki hava tahminiyle Küçük Ağrı Dağı'nda, Büyük Ağrı'da veya Kars'ta hava tahmini birbiriyle aynı değildir. Yani orada da bir gözlem ağına ve istasyonuna, oradan da doğru bilgiyi alabileceğimiz bir kaynağa ve kabiliyete ihtiyacımız vardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu kaynağı, bu kabiliyeti ve daha birçok iş birliğini hem Jandarma Genel Komutanlığımızla hem Emniyet Genel Müdürlüğümüz hem de Sahil Güvenlik Komutanlığımızla ortaya koymuştur."

Yapılan iş birlikleri

Uçak seyahatlerinden deniz seyahatlerine, kışın yapılacak terör operasyonlarından, İHA ve drone kullanımına kadar pek çok alanda öngörebilme ve tedbir alabilme ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Soylu, bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yaptıkları iş birliğini artırdıklarını söyledi.

Soylu, AFAD ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında 2019'da imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde afet ve acil durumlarda tehlikelerin belirlenmesi ve risk azaltma faaliyetlerinde kullanılmak üzere meteorolojik verilerin AFAD'a aktarıldığını dile getirdi.

Afet bölgelerinde faaliyet göstermek üzere "mobil gözlem ve tahmin merkezi"nin hizmete alındığını ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Jandarmamız da benzer bir işbirliği içindedir. Terör operasyonlarını, bu mücadeleyi yaz kış demeden, özellikle de hava şartları çok sert olabilen bir coğrafyada sürdürüyoruz. Bu noktadan hareketle jandarma istihbarat, havacılık, asayiş başkanlıklarımız ve il jandarma komutanlıklarımızda meteorolojik verilerin anlık olarak değerlendirilerek yararlanılabilmesi amacıyla 'sayısal hava tahmini uygulaması'' kullanılmaktadır. Sayısal hava tahmini uygulamasını kullanan 82 personelimize, 2021 yılı içerisinde 'meteorolojik verilerin değerlendirilmesi ve kullanımı eğitimi' verilmiştir."

"Potansiyel çığ başlangıç alanlarının haritalanması"

Operasyon bölgelerinde yıldırım düşmesinin de önemli olduğunun altını çizen Soylu, 2018'den bugüne kadar bakanlığın toplam 227 personelinin "yıldırım tespit ve takip sistemi kullanımı kursu"na katılarak eğitim aldığına dikkati çekti.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında "potansiyel çığ başlangıç alanlarının haritalanması ve paylaşımına" ait iş birliği protokolü imzalandığını aktaran Soylu, "Helikopter uçuş faaliyetlerinin ve Sahil Güvenlik Komutanlığının tüm deniz faaliyetlerinin güvenle yapılabilmesi için gözlem ve tahmin açısından meteoroloji desteği de sağlanmaktadır." dedi.

Meteorolojik verilerin İçişleri Bakanlığının ortaya koyduğu pek çok faaliyette hayati önem taşıdığını yineleyen Soylu, "Tahminlerin doğruluğu, kesinliği, yaygın tabirle nokta atışı olması önemlidir." dedi.