İBB'den devralınmıştı! Bakanlık müjdeyi verdi
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, 2020 yılında İBB'den devralınan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın yapım çalışmalarının tamamlandığını ve yakında hizmete açılacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden, 2020 yılında İBB'den devralınan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'yla ilgili açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın yapım çalışmalarının tamamlandığı ve projenin yakında hizmete açılacağı duyuruldu.
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin metro hattının hizmete sunulması için gün sayıldığı belirtilerek, "İBB yönetimi yapmadı. Yapmayacağını söyledi. 2020 Mayıs'ta devraldık. %5 seviyesinde iken devraldığımız "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir" Metro Hattı'nda yapım çalışmalarını tamamladık! Yakında açıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yollarını vatandaşlarımızın hizmetine sunan Bakanlığımız, metro hattını da hizmete sunmak için gün sayıyor!— AYGM (@aygmkurumsal) May 1, 2022
Tren testleri devam ediyor!#U Çalışıyor, İstanbul #Ulaşıyor. pic.twitter.com/xgvdEgzeRa
İBB YÖNETİMİ YAPMADI.&MDASH; AYGM (@AYGMKURUMSAL) MAY 1, 2022
YAPMAYACAĞINI SÖYLEDİ.
2020 MAYIS'TA DEVRALDIK.
%5 SEVİYESİNDE İKEN DEVRALDIĞIMIZ "BAŞAKŞEHİR-ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ-KAYAŞEHİR" METRO HATTI'NDA YAPIM ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK!
YAKINDA AÇIYORUZ.