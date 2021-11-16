İBB "yürümeyen merdivenler"le kendi rekorunu kırdı

CHP'li başkan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB şimdi de 'yürümeyen merdivenlerle' gündemde...

İBB daha önce temel atmama töreni, yolda kalan otobüsler ve duran metrobüslerle konuşulmuştu.

MERDİVENDEN TASARRUF PLANI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 13 Kasım 2021 tarihinde metrolardaki yürüyen merdivenlerin bazıları tasarruf gerekçesiyle şerit ve bariyerlerle kapattı. Kadıköy-Tavşantepe metro hattının Esenkent ve Tavşantepe duraklarında bulunan bariyerlerin üzerine asılan notta, "Tasarruf nedeniyle kapalı tutulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Uygulama sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

MEGAKENTLİYE TRAMVAY ÇİLESİ!

T4 Topkapı - Mescidiselam arası tramvay hattında dün yapılan bakım çalışması vatandaşlara zor anlar yaşattı. Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar, sonraki durağa bekleme nedeniyle 16 dakikalık gecikmeyle ulaşabildi. 22 Kasım'a kadar sürecek çalışma için vatandaşların bir kısmı işe geç kaldıklarını ifade ederken, bir kısmı ise yapılan çalışmanın yeterince duyurulmamasına tepki gösterdi.

İETT'LER VATANDAŞA EMANET!

İETT otobüslerinde yaşanan sıkıntılar bitmek bilmiyor. Alev alan otosbüslerin yanı sora yolda kalanları da vatandaşlar itiyor. 24 Eylül'de Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, seyir halindeyken arıza yapınca yolcular, aracı 300 metre ittirmek zorunda kaldı.

İSTANBULLUYA KART YOK!

Toplu taşımada 29 Ekim'de İstanbulkart krizi yaşandı. Kart bulamayan vatandaşlar gişeler ve makinelere akın edince izdiham oluştu. Biletmatiklerde ise 'İstanbulkart yoktur' yazısı yer aldı. Kart bulamayan vatandaşlar, uzun süre sıra bekleyince İBB'ye tepki gösterdi.

ARITMA TESİSİNE DE ENGEL!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal etmişti. İmamoğlu, 7 Kasım 2019'da düzenlediği 'Temel Atmama Töreni'nde belediyecilik tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğinden bahsederek, "Arazi değeriyle 1.5 milyarı aşan bir proje. Gerek yok" demişti.