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18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:53:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:53:00

HDP'li vekil Tuma Çelik'ten tecavüz skandalı sonrası flaş karar

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HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı TBMM'ye gönderirken, HDP'den yapılan yazılı açıklamada Tuma Çelik'in partisinden istifa ettiği duyuruldu.

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti:

Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti.

ŞANTAJ VE TEHDİT

Çelik, tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenledi ve Meclis'e gönderdi. HDP, Meclis'e gelen dosyanın içeriğini bilmesine karşın bugüne kadar Çelik ile ilgili hiçbir adım atmadı, hiçbir işlem yapmadı.

DOKUNULMAZLIĞI GÖRÜŞÜLECEK

TBMM konuyla ilgili harekete geçti. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerince oluşturulan Karma Komisyon'un önümüzdeki çarşamba günü toplanarak HDP milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşeceği bildirildi. Öncelikle 5 kişiden oluşan hazırlık komisyonunun kurulması bekleniyor.

RAPOR İÇİN BİR AYLIK SÜRE

İç tüzük gereği hazırlık komisyonu göreve başlamasından en geç bir ay sonra raporunu vermesi gerekiyor. Ancak, konunun ciddiyeti nedeniyle çalışmaların çok daha hızlı tamamlanabileceği belirtiliyor. Meclis'in tatile girecek olması, dokunulmazlığın kaldırılmasının ekim ayına kalmasına neden olabilecek. Ancak çalışmaların hızlandırılıp tatilden önce Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması da gündemde. Çelik, komisyon çalışmaları sırasında gelip savunmasını da yapabilecek. İsterse yazılı savunma da gönderebilecek. Çelik'in milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırıldığı takdirde mahkemenin tutuklama kararı verebileceği ifade ediliyor.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'li Tuma Çelik hakkındaki dosyayı, nitelikli cinsel saldırı suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 102. maddesi kapsamında hazırladığı belirtildi. Bu madde, tecavüzün ispatlanması halinde 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasını öngörüyor.

HDP'DEN İSTİFA ETTİ

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, Çelik, istifa mektubunda TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığı çalışmaların bazı çevreleri rahatsız ettiğini, şahsına yönelik değişik biçimde ve farklı boyutta iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildiğini iddia etti.

Bunun yanında bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladığını öne süren Çelik, partisinin konuyu araştırmak için kadınla ve kendisiyle defalarca görüştüğünü kaydetti.

Olayın savcılığa intikal etmesinin ardından hazırlanan fezlekenin Meclis'e ulaştığını ve ilgili komisyonda gündeme alındığını hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan bu gelişmelerden sonra, olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duydum. Bu nedenle, partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için HDP'den istifa etme kararını aldım."

Çelik'in istifasıyla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düştü.

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