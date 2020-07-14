HDPKK'lı başkan ile muhtarların da aralarında bulunduğu 33 kişiye gözaltı kararı

HDPKK'lı başkan ile muhtarların da aralarında bulunduğu 33 kişiye gözaltı kararı

Gaziantep'te aralarında HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi için gözaltı kararı



Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın ile merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanları ve 2 mahalle muhtarının da bulunduğu toplam 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kararın ardından belirlenen adreslere yönelik operasyon başlattı.