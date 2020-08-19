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19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:31:00

Hakkari'de terörden temizlenen bölgelerde bereket fışkırıyor

Kaynak: DHA

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Hakkari'de terör örgütü PKK baskısıyla herhangi bir ekim yapılamayan araziler 25 yıl sonra tohumla buluştu. Çukurca Belediyesi'nin de desteğiyle tarlalara ekim fasülye, buğday, susam ve pirinç ekimi yapılmaya başlandı.

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın baskıları nedeniyle 25 yıl önce boşaltılan Çukurca ilçesinin Dutluca ve Bey mahallelerinde huzur ortamının sağlanması ile birlikte yeniden tarım yapılmaya başlandı. Terk ettikleri topraklara geri dönen vatandaşlar, Çukurca Belediyesi'nin sağladığı destekle yıllar önce yaptıkları gibi yine fasulye, pirinç, buğday ve susam yetiştirmeye başladı.

HAKKARİ'de terör örgütü PKK'nın baskıları nedeniyle 25 yıl önce boşaltılan Çukurca ilçesinin Dutluca ve Bey mahallelerinde huzur ortamının sağlanması ile birlikte yeniden tarım yapılmaya başlandı. Terk ettikleri topraklara geri dönen vatandaşlar, Çukurca Belediyesi'nin sağladığı destekle yıllar önce yaptıkları gibi yine fasulye, pirinç, buğday ve susam yetiştirmeye başladı.

Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 10 bin nüfuslu Çukurca ilçesi, artık farklı etkinliklerle gündeme geliyor. Taş evleri, susamdan yapılan tahini, çeltiği, narı ve üzümü ile ünlü ilçenin terör örgütünün baskıları ile boşaltılan köyleri ve mahalleleri de yeniden canlanıyor. Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca'nın Dutluca ve Bey mahalleleri de bunlardan biri. Yaklaşık 25 yıl önce terör örgütünün baskılarına dayanamayarak yaşadıkları toprakları terk ederek ilçe ve kent merkezlerine yerleşen Bey ve Dutlucalılar, güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonların ardından topraklarına geri dönmeye başladı. Vatandaşlar, geri dönmek isteyince, Çukurca Belediyesi de destek verdi.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 2 mahallenin yolu düzeltilip yeniden ulaşıma açılırken, içme ve sulama suyu sıkıntıları da yapılan çalışmalarla giderildi. Belediyenin sağladığı destekle, terk ettikleri ve özlem duydukları topraklarına geri dönen vatandaşlar, yıllar önce yaptıkları gibi yine fasulye, pirinç, buğday ve susam yetiştirmeye başladı. Teröristlerin bölgeden temizlenmesiyle birlikte geri dönerek toprağa yeniden hayat vermeye başlayan vatandaşlar büyük mutluluk yaşıyor.

Yıllar sonra yeniden üretim yapmaya başlayan Dutluca ve Bey mahallesinin sakinlerini Çukruca Belediye Başkanı Ensar Dündar da ziyaret etti. Mahalle halkıyla sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Dündar, ilçenin yeniden bereket sunmaya başladığını belirterek, "Vatandaşlarımız 25 yıl aradan sonra yeniden tarlalarını, bahçelerini ekmeye başladı. Biz ilk önce belediyenin imkanları ile sulama suyu ve içme suyu sorununu giderdik. Daha sonra 8 kilometrelik yeni bir yol da açarak ulaşımı kolaylaştırdık. İlçemiz Akdeniz iklimine sahip olduğu için çeltik ve susam çok iyi yetişiyor. Vatandaşlarımız şu an çok rahat" dedi.

Köylerine dönmenin sevinci içinde olduklarını belirten mahalle halkından Mehmet Selim Yılmaz ise yıllar sonra tarlalarında, bahçelerinde fasulye, pirinç, buğday ve susam ektiklerini, destek veren herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

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