Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkâri/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, 2 adet Piyade Tüfeği, 1 adet el bombası ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesiyle birlikte etkisiz hale getirildi.https://t.co/NOHyVrOUTA#MSB #TSK pic.twitter.com/9ZPiqh4JBb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2020

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında ayrıca 2 piyade tüfeği, 1 el bombası ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi de ele geçirildi.