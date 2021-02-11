Mete Yarar'dan flaş açıklama: Dünyanın en zor harekatı

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11 Şubat 2021 Perşembe 12:04:00 - Güncelleme:11 Şubat 2021 Perşembe 12:04:00

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, dünyanın en zor harekatının detaylarını paylaştı

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Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili çok önemli detayları açıkladı. Operasyon için 'Dünyanın en zor harekatı' diyen Yarar, 'Ve ilginç olan da şu; kuzeyden değil, güneyden gelerek indikleri söyleniyor. Şaşırtmışlar. Kuzeyden yani Türkiye sınırlarından beklerken aşağı taraflardan sızma şeklinde yani uçar birlik harekatı helikopterlerle yapılmış.' diye konuştu.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar katıldığı programda Gara operasyonu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ne kadarlık büyük bir alanın temizlendiğini haritada görebiliyoruz. Irak sınırında sessiz bir şekilde oradaki şartlara 10 kat daha zor bir şekilde icra ediliyor. Haritada sarı olarak gördüğünüz yerler daha önce PKK'nın kamp kurduğu bölgeler. Üzerine binen kahverengi ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu bölge. Gara'nın bir özelliği var Türk sınırına direkt bağlantısı olmadan benim bildiğim bugüne kadar en derinlikteki bağlantısı olmayan harekat.

Bakın burası kopuk bir arazi, diğerlerinde sınırdan başlayarak içeri indik aşağıya doğru. Bu kadar derinlikteki bir alanı uçar birlik harekatı ile yani helikopterlerle burada onların kendilerinin kurmuş olduğu hava sistemleri var, uçaksavarlar var. Böyle bir alana bir harekat icra etmek dünyanın en zor işi.

Biz artık çok alıştık. Burası Türkiye sınırına 35-40 kilometrelik bir uzaklıktan bahsediyoruz. Böyle bir alanda uçar birlik harekatı icra ediyorsunuz. Helikopterlerle bölgeye sızıyorsunuz. Kendilerini en güçlü hissettikleri yer. Çünkü Gara bölgesi kendilerini en güçlü hissettikleri nokta. Gara Kandil'in son kapısı. Tutunabilecekleri en son nokta...

Yani bu anlamda baktığınızda nereye geldiğimiz anlamında söylüyorum. Böyle bir alana indirim yapabilmemiz için bu bölgeyi muhakkak istihbarat olarak gözünüzün önünde tutmanız gerekiyor. Çünkü istediğiniz anda bir yere takviye yapamazsınız. Hava şartlarını, bölgedeki teröristlerin yerlerini tek tek bilmeniz gerekiyor ki. İndirme yaptığınız alanda sürpriz bir şeyle karşılaşmayın.

Dünyanın en zor harekatı. Nereden bakarsanız bakın. İsterseniz Amerikan, Ruslar, Çinliler olarak bakın. Şu harekatı yapmak. Dünyanın en zor işi. Buraya özel kuvvetlerimizin indiği söyleniyor.

İLGİNÇ DETAYI AÇIKLADI: KUZEYDEN DEĞİL GÜNEYDEN GELMİŞLER

Ve ilginç olan da şu; kuzeyden değil, güneyden gelerek indikleri söyleniyor. Şaşırtmışlar. Kuzeyden yani Türkiye sınırlarından beklerken aşağı taraflardan sızma şeklinde yani uçar birlik harekatı helikopterlerle yapılmış.

Başka bir şey daha var. TSK'nın bölgede kendine ne kadar özgüveni olduğunu anlamak adına söylüyorum. Sınır ötesi harekatlarda ki daha önce böyle üzücü olaylar da yaşandı. Helikopterlerimize atılan uçaksavar füzeleri ile vurulmuştu. Gara bölgesine ATAK helikopterleri şu anda 40 kilometre derinliğe inip harekatını icra edip gelebiliyorlar. Bu helikopterlerin kendini koruma anlamında nereye geldiğini göstermekte çok önemli. Sahanın gözetimi anlamında bu çok önemli."

Etiketler : mete yarar güvenlik uzmanı gara opearsyonu
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