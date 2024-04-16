VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'li başkandan ırkçı karar!
Antalya Havalimanı'nı 3 ayda 3 milyon yolcu kullandı
Devlet Bahçeli'den yeni anayasa mesajı!
5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi! Masada 4 ana başlık var
İki ilde terör operasyonu: 8 gözaltı
16 Nisan 2024 Salı 10:07:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 10:07:00

Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi! Masada 4 ana başlık var

ABONE OL

Bu yılın 4. kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Orta Doğu'da yükselen tansiyon ve Türkiye'nin bu konudaki diplomatik girişimleri toplantının öncelikli gündem maddelerinden olacak. Kabine toplantısında enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele de ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak.

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının en sıcak başlığı ise İran-İsrail gerilimi. Türkiye, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

BÖLGESEL GERİLİM

Kabine toplantısında İran'ın İsrail adımı sonrasında bölgede daha da yükselen tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin değerlendirme yapılacak.

Bölgedeki durumun Türkiye'ye yönelik güvenlik tehditleri üzerinde durulacak.

Ayrıca Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

TERÖR OPERASYONLARI ELE ALINACAK

Toplantının bir diğer konusu Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak.

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin yok edilmesi için devam eden operasyonlar Kabine'de ele alınacak.

Erdoğan'ın bu ay içinde Irak'ın başkenti Bağdat'a yapacağı resmi ziyaretin hazırlıkları konuşulacak.

BEŞTEPE'DE EKONOMİ GÜNDEMİ

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da değerlendirilecek.

Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler görüşülecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI DA GÖRÜŞÜLECEK

On binlerce öğretmen adayının gözü hükümetten gelecek atama haberinde.

Kabinede yılın ilk öğretmen atamasına ilişkin kadro tahsisine ve takvime dair çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Etiketler : kabine başkan erdoğan beştepe
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX