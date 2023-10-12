Gençler uyuşturucu bağımlılığını okuldan çok arkadaş evinde öğrenir

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli; "Arkadaş evine gitmek bir risktir. Gençler uyuşturucu bağımlılığını okuldan çok arkadaş evinde öğrenirler. Bunu yapılmış bir araştırmanın sonucu olarak söylüyorum. Okullarda aldığımız tedbirin bir önemi yok. Çocuklar okulda ne kadar tedbir alınırsa alınsın benim madde kullanmamı engelleyemezler kanaatine sahipler. Uyuşturucunun bir başkasına alıştırılması veya tanıtılması arkadaş evlerinde, gruplaşmalarda, partilerde ortaya çıkan bir meseledir." dedi.

ÇOCUĞUNUZU GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDEN UZAKLAŞTIRMAYACAKSINIZ.

Çocukların evlerinden başka bir yerde kaldığında yaşanabilecek sorunlara dikkat çeken Verimli kendi hayatından örneklerle, ebeveynlere de uyarıda bulunarak "Çocuğunuzu özellikle 17 yaşından sonra kendini savunacak bir güç kazandığında belli bir yere gönderebilirsiniz. Oğlum bir gün arkadaşının evinde kalmak için izin istedi. 16 yaşlarındaydı. 'Sana güveniyorum gidebilirsin fakat bir takım şeyleri gözönüne almalıyız, mesela gece lavobo için kalktığında başını çarpsan bana bunun kasten olmadığını kim anlatabilir? Biz o arkadaşını eve davet ettiğimizde bizim evimizde kaza geçirip vefat ettiğinde biz nasıl açıklayacağız?' dediğimde o günden sonra hiçbir arkadaşının evinde kalmayı teklif etmedi." dedi.