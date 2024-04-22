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Gazze'de ölen annesinin karnından kurtarılan bebeğin tedavisi sürüyor
22 Nisan 2024 Pazartesi 16:23:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 16:23:00

Gazze'de ölen annesinin karnından kurtarılan bebeğin tedavisi sürüyor

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi hedef alan bombalı saldırısında hamile bir Filistinli kadın ölürken, karnındaki bebeği doktorlar tarafından kurtarıldı. Bebeğin tedavisi devam ediyor.

Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi'nde doktorlar, İsrail ordusunun bombardımanında hayatını kaybeden Filistinli bir hamile kadına yaptıkları müdahaleyle bebeğini kurtardı.

Sezaryen ameliyatla kurtarılan bebeğin tedavisine Kuveyt Hastanesi'nde devam ediliyor.

Etiketler : gazze israil bebek
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