Gazze'de ölen annesinin karnından kurtarılan bebeğin tedavisi sürüyor
Kaynak: AA
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi hedef alan bombalı saldırısında hamile bir Filistinli kadın ölürken, karnındaki bebeği doktorlar tarafından kurtarıldı. Bebeğin tedavisi devam ediyor.
Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi'nde doktorlar, İsrail ordusunun bombardımanında hayatını kaybeden Filistinli bir hamile kadına yaptıkları müdahaleyle bebeğini kurtardı.
Sezaryen ameliyatla kurtarılan bebeğin tedavisine Kuveyt Hastanesi'nde devam ediliyor.
İSRAİL GAZZE'YE BOMBA YAĞDIRIYOR— 24 TV (@yirmidorttv) April 22, 2024
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamı 199. gününde. Şehit sayısı 34 bin 151'e yükseldi. İşgal ordusu Gazze'nin merkezindeki Tuffah Mahallesi'ne bomba yağdırdı. Patlama anı kayıt altına alındı. pic.twitter.com/J61WHMV0X6
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