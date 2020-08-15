Gaziantep'te 2 bin 296 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
Kaynak: DHA
Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentteki polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 2 bin 296 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Koronavirüs vaka artışının yüksek olduğu kentler arasında yer alan Gaziantep’te, güvenlik güçlerince tedbirlere uyulması noktasında yoğun denetim yapılıyor. Kentte polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde de sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettiği belirlenen 2 bin 296 kişiye idari yaptırım uygulanarak ceza kesildi.
Polislerin denetimler kapsamında kontrol ettiği 421 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
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