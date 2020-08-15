Gaziantep'te 2 bin 296 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

Koronavirüs vaka artışının yüksek olduğu kentler arasında yer alan Gaziantep’te, güvenlik güçlerince tedbirlere uyulması noktasında yoğun denetim yapılıyor. Kentte polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde de sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettiği belirlenen 2 bin 296 kişiye idari yaptırım uygulanarak ceza kesildi.

Polislerin denetimler kapsamında kontrol ettiği 421 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.