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09 Kasım 2021 Salı 20:05:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 20:06:00

Fuat Oktay: Devletimiz tüm kabiliyet ve imkanlarıyla sahadadır

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malatya'da çöken iki katlı binadan yaralı olarak çıkartılan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmamasının teselli verici olduğunu söyledi. "Devletimiz tüm kabiliyet ve imkanlarıyla sahadadır" açıklamasını yaptı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir binada göçük meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri ve belediye personelleri sevk edildi.

AFAD, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişinin enkazdan yaralı kurtarıldığını açıkladı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, binanın çökmesiyle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Oktay açıklamasında, "Malatya'da çöken binadan yaralı olarak çıkartılan vatandaşlarımızın hayati tehlikesinin bulunmaması teselli vericidir" dedi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Oktay, geçmiş olsun dileğinde bulunarak "Devletimiz tüm kabiliyet ve imkanlarıyla sahadadır" dedi.

Etiketler : fuat oktay arama kurtarma malatya
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