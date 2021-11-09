Fuat Oktay: Devletimiz tüm kabiliyet ve imkanlarıyla sahadadır

Fuat Oktay: Devletimiz tüm kabiliyet ve imkanlarıyla sahadadır

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir binada göçük meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri ve belediye personelleri sevk edildi.

AFAD, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişinin enkazdan yaralı kurtarıldığını açıkladı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, binanın çökmesiyle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Oktay açıklamasında, "Malatya'da çöken binadan yaralı olarak çıkartılan vatandaşlarımızın hayati tehlikesinin bulunmaması teselli vericidir" dedi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Oktay, geçmiş olsun dileğinde bulunarak "Devletimiz tüm kabiliyet ve imkanlarıyla sahadadır" dedi.