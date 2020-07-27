Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li bir terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde bir PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde bir PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki: İstanbul 1453'te fethedildi Atina bunu bilmeli
- TBMM Başkanı Şentop'tan Mersin'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
- Tutuklu ve hükümlülere Kurban Bayramı müjdesi
- TÜİK ve HAK personel alacak
- Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li bir terörist etkisiz hale getirildi
- Uzmanlardan Kurban Bayramı'nda tatil planı yapanlara uyarılar