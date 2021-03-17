FETO'nun çiftliğinde yiyen yiyene

FETÖ elebaşı Gülen'in yıllardır yanından ayırmadığı "sır küpü" Cevdet Türkyolu'nun, Gülen'in sosyal medya sorumluluğunu üstlenen Osman Şimşek'i, bir şikayet mektubu nedeniyle darp ederek çiftlikten atması örgütü karıştırdı. Şimşek geçen 14 Mart'ta Twitter'da konuyla ilgili 3 sayfalık bir açıklama yayımlayarak olayı doğruladı. Örgüt tabanı ikiye bölündü.

Akşam'ın haberine göre, Türkyolu ile Şimşek arasındaki krizi kısa süre önce gündeme taşıyan isim eski Zaman gazetesi çalışanı firari Ahmet Dönmez oldu. Dönmez, 10 Mart'taki yazısında, 45 yıldır yanında yer aldığı Gülen'in yeğeniyle de evli olan Türkyolu'nun, uzun yıllardır Gülen'in konuşma içeriklerinin yayımlandığı "herkul.org" sitesinin yöneticiliğini yapan Şimşek'i, 30 milyon doları aşan mal varlığından şikayetçi olunan ve örgüt içinden yazılan mektuptan sorumlu tuttuğu, bu nedenle Şimşek'i yumruklayarak darb ettiği iddiasını paylaştı. Ardından Şimşek de olayı doğrulayan bir yazı yazdı.

10 ÜLKEDEN MEKTUP

Dönmez mektup krizine ilişkin bir video da paylaştı. Buna göre FETÖ'nün 10 ayrı ülke temsilcisi tarafından gönderildiği belirtilen mektup, "Gülen'e mutlaka iletilmesi" notuyla Şimşek'e ulaştırıldı. Şimşek'in bu mektubu önce, örgüt içinde "Ali Heyet" diye bilinen üst istişare kuruluna sunduğu, orada oybirliğiyle konunun Gülen'e iletilmesi kararının alındığı ancak heyet içinde yer alan Mustafa Özcan'ın, kararı Türkyolu'na duyurunca planın bozulduğu bildirildi. FETÖ elebaşı Gülen'in olaylarla ilgili suskunluğunu koruması ise dikkat çekti.

ÖRGÜT BİRBİRİNE GİRDİ

Yaşananlara önce inanmayan tabandan, Şimşek'in hadiseyi doğrulayan 3 sayfalık açıklamasından sonra sesler yükselmeye başladı. Örgütün sözde "İsrail imamı" Harun Tokak, Twitter'dan "Susmak sadece soruları çoğaltıyor. Muhataplar cevap hakkını niye kullanmazlar anlamıyorum" ifadelerine yer verdi. Tokak'ın yorumu çok sayıda beğeni aldı. FETÖ ile iltisaklı akademisyen İsmail Sezgin de olayla ilgili Twitter adresinde "Susma" başlığıyla etiket açtı. Örgüt içinde şeffaflığın olmasını talep eden birçok örgüt üyesi açılan etikete paylaşımlarıyla destek verdi.

BİRBİRLERİNİ DOLANDIRDILAR, BAZEN SİLAHLAR KONUŞTU

FETÖ'de pek çok kez zimmet, hırsızlık ve yolsuzluk nedeniyle örgüt içi kavgalar çıktı. FETÖ elebaşına yakın isimlerden Recep Uzunallı, 2014 yılında Mustafa Özcan'ın Ankara'da toplanan 150 milyon TL'yi zimmetine geçirdiğini gösteren belgeleri ortaya çıkarmıştı. İş adamlarından toplanan 1 milyon lirayı zimmetine geçiren örgütün sözde Florya imamı Volkan Savaş, FETÖ tetikçilerince vurulmuştu.

Firari eski futbolcu Hakan Şükür paylaştığı videoda "Amerika'da yaşarken çok güvendiğiniz arkadaşlarınızla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım" dedi. Ahmed Dönmez, ABD, İngiltere, Almanya ve Polonya'da birçok kişinin örgüt içinde güvendiği şahıslarca dolandırıldığını belirtti. Hasan Çaylı adlı kişi ise 'himmet parasını hesabına geçirenler' olduğunu, firari Ekrem Dumanlı'nın bir anahtarlığa nasıl 750 dolar veya bir kaleme bin 500 dolar verebildiğini sordu.